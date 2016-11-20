Küfürler yükseldi Lig TV sesi kıstı!

Fenerbahçe - Galatasaray maçının başlamasına 1 saat kala sarı lacivertli taraftarlardan Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar geldi. Lig TV yayının sesini kısmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe taraftarları maçın başlamasına 1 saat kala Galatasaray aleyhine "Avrupa fatihymiş Galatasaray..." şeklinde küfürlü tezahüratta bulundu. Bu sırada Lig TV zorunlu olarak sesi kısmak zorunda kaldı.
Muslera'ya da küfür ettiler
Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığı sırada Fenerbahçe tribünlerinden yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükselirken, taraftarlar Muslera'ya "F..you" şeklinde bağırdı.