'Küfür eder diye açmadım'

Okan Bayülgen, Çağla Şıkel'i eleştirdiği için kendisini sabahın 5'inde arayan ünlü mankenin eşi Emre Altuğ'un telefonunu açmadığını söyledi.





Emre'yi çok severim



Okan Bayülgen, iki hafta önce "Disko Kralı"nda Çağla Şıkel'in 'Her Şey Dahil' programındaki sunuculuğuyla dalga geçmesi medyada büyük yankı bulmuştu. Hürriyet'in haberine göre ünlü şovmen, bu haftaki programında konuyla ilgili ilginç bir gelişmeyi açıkladı: "Galiba programdan bir gün sonraydı, sabah 5 filandı, Emre (Altuğ) beni aradı. Ama telefonu açmadım, belki

küfür eder diye. Aslında ben Çağla ve Emre'yi çok seviyorum. ”



Dalga geçerim abi



Okan Bayülgen, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda evde Emre ya da Çağla bana küfür ediyorsa şunu söylemek istiyorum: Televizyonda program yapan herkes dalga geçilebilir, eleştirilebilir, hatta çoğumuzun başına geldiği gibi küfür edilebilir, yerin dibine sokulabilir hale geliyoruz. Alişan ve Çağla