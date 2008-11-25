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'Küfür eder diye açmadım'

Bayülgen, kendisini sabahın 5'inde arayan Emre Altuğ'un telefonunu açmadığını söyledi.

25 Kasım 2008 02:00

Okan Bayülgen, Çağla Şıkel'i eleştirdiği için kendisini sabahın 5'inde arayan ünlü mankenin eşi Emre Altuğ'un telefonunu açmadığını söyledi.


Emre'yi çok severim

Okan Bayülgen, iki hafta önce "Disko Kralı"nda Çağla Şıkel'in 'Her Şey Dahil' programındaki sunuculuğuyla dalga geçmesi medyada büyük yankı bulmuştu. Hürriyet'in haberine göre ünlü şovmen, bu haftaki programında konuyla ilgili ilginç bir gelişmeyi açıkladı: "Galiba programdan bir gün sonraydı, sabah 5 filandı, Emre (Altuğ) beni aradı. Ama telefonu açmadım, belki
küfür eder diye. Aslında ben Çağla ve Emre'yi çok seviyorum. ”

Dalga geçerim abi

Okan Bayülgen, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda evde Emre ya da Çağla bana küfür ediyorsa şunu söylemek istiyorum: Televizyonda program yapan herkes dalga geçilebilir, eleştirilebilir, hatta çoğumuzun başına geldiği gibi küfür edilebilir, yerin dibine sokulabilir hale geliyoruz. Alişan ve Çağla

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