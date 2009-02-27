'Küfür eden ben miyim, vebalini ödeyeyim'

"İbo Show"da Yıldız Tilbe ile girdiği tartışma yüzünden programını bitirmek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla bu kararı neden aldığını açıkladı. Toplantıda, "İbo Show izleyicilerine saygılarımı iletiyorum. 3 gündür gördüğüm eziyet ve hakaret karşısında çok yorulduğumu hissettim. Yıldız Tilbe'nin nankörlüğü ve yalan yanlış konuşmaları karşısında, ben de yalan söylemeyeceğime göre kanal yönetimi ile konuşup İbo Show'u bitiriyorum. Üzgünüm, ama durum bu! 50 tane İbo Show çalışanının vebalinin hesabını 3 gündür zavallı kadını oynayan Yıldız Tilbe versin" diyen ünlü sanatçı, bu açıklamasının ardından derin bir sessizliğe gömüldü...Hürriyet'in haberine göre; Tatlıses'in bu açıklaması üzerine görüştüğümüz Yıldız Tilbe, şunları söyledi: "Neden 50 çalışanın vebalini bana ödetiyor? Ben mi bitirdim programını... Kendi küfür etti, kendi hakaret etti? Ona zaten en büyük düşmanı kendisi. Yapıyor, ediyor ondan sonra da veballeri başkalarına yüklüyor. Yok böyle bir şey. Bu kadar ağır konuşmasaymış o zaman? Canlı yayın, program benim demesini biliyor. Konuşmasını da bilmeli... O kanalbenim değil, kimseye de bu programını bitirin demedim. Ne demiş, ben bitirdim. O zaman o 50 çalışanını kendisi düşünsün."Yıldız Tilbe, "İbrahim Tatlıses bir düşünsün bakalım, bu programı bir jilet mi bitirdi yoksa küfürü mü" diye konuştu.