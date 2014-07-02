Küfür eden başkana, müftüden 'kudursun itler' desteği

Bir seyyar satıcıyla girdiği tartışmada 'şerefsiz' diyerek küfür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya Bağcılar İlçe Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'dan destek geldi. Sula, Twitter'dan 'kudursun itler' dedi.

Zaman gazetesinin haberine göre Belediye Başkanı Çağırıcı'nın bir seyyar satıcıya hakaret ettiği saatlerde Müftü Sula'nın “Bırak ürüsün, kudursun itler. Öfkesine hâkim olur yiğitler” şeklinde attığı hakaret içerikli twit sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ikinci bir twit atan Müftü Sula, “Bir yiğide yiğit demek ne büyük bir suç. Yanıt vermem densizlere. Tut beni oruç” şeklinde twit atması ise daha büyük tepki topladı.

Gazetecilerin telefonlarına da cevap vermeyen Sula, Müftülük sekreterine bıraktığı notta “Konuşacak bir şeyim yok” diyerek sözlerinin arkasında durdu.