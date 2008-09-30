'Küfür de ederim'

51 yaşındaki oyuncu, Esquire dergisinin ekim sayısı için Arzum Uzun'un sorularını yanıtlarken hakkında merak edilenleri anlattı.



Araya sınır koymam



* Albümüm ekim sonu, kasım başı gibi Ada Müzik etiketiyle piyasada olacak. Bu arada minik minik konserler veriyoruz ama asıl konserlerimiz albüm çıktıktan sonra başlayacak.

* Yıllar boyunca hep aynı kalmayı başarmamın bir formülü yok. Bunu nasıl başardığım sorusunun yanıtı benim; ben, kendimim. Ben, doğru bildiğim, inandığım yolda yürüyerek bir şeyler ürettim. Bunun karşılığında da bu sevgiyi ve saygıyı kazandım.

* Sanırım gerçek olduğum, olduğum gibi davrandığım için insanlar beni seviyor. İnsanlarla arama sınır koymaya, başka biri gibi davranmaya ya da kendi dışıma taşmaya çalışmıyorum. Kendiniz olduğunuz sürece kabul görürsünüz.



Kullanılan dil önemli



* Samimi olmak, arkadaşça görünmek ama çok vıcık vıcık davranmamak önemlidir ve insanların sizi hem sevmesini, hem de size saygı duymasını asıl sağlayan budur. Duracağı yeri bilmek de diyebiliriz buna!

* Mükemmel bir kadın değilim. Yaradılış olarak, kızdığım şeyi bile doğru bir biçimde ifade etmeye özen gösteririm; belki bu nedenle insanlar öfkelenip küfür filan etmediğimi zannediyorlardır. Ama ben şuna inanıyorum, bağırsan da derdini anlatırken kullandığın dil çok önemlidir.

* Kendini doğru ifade edersen kimsenin sana olan saygısı zedelenmez. Ayrıca, sinirlendiğimde de çok küfrederim; kızıma sorun, menajerime sorun... Kızdığımda küfrederim de, bağırırım da! Hem de öyle bir bağırırım ki!



Kalabalık yaşamam



* Aslında çok enerjik, sıcakkanlı biriyim. Ama istediğimde hiç çekinmeden sonuna kadar indirebildiğim demir kapılarım var. Onları kapattığım, içime döndüğüm zaman soğuk bir kadın gibi görünebiliyorum. Eskiden daha çok yükleniyordum bu kapılara ama artık daha açığım. Çok gerek duymadıkça kendimi gizlemiyor, içime dönmüyorum.

* Etrafımda çok fazla kalabalık sevmem; çok kalabalık yaşayan biri değilim. Sevdiğim insanlarla, seçtiğim dostlarımla ve ailemle güzel anlar geçirmeyi ve sohbet etmeyi tercih ediyorum. Bir de hayvanlarım var tabii... İki kedim, bir de köpeğim!





