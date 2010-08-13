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Dünya

KUDUZLU YARASALAR SALDIRDI: 4 ÇOCUK ÖLDÜ LİMA (A.A)

13 Ağustos 2010 11:10

-KUDUZLU YARASALAR SALDIRDI: 4 ÇOCUK ÖLDÜ LİMA (A.A) - 13.08.2010 - Peru'nun Amazon bölgesinde kuduzlu yarasalar 500'den fazla kişiye saldırdı, kuduz salgınında 4 çocuk öldü. Peru Sağlık Bakanlığı, kuduzlu yarasaların, ülkenin kuzeydoğusundaki Urakusa köyünde, Aguajun yerlilerine saldırdığını bildirdi. Bakanlık yetkilisi Jose Bustamente, Aguajun kabilesine aşı ve gerekli diğer malzemelerin gönderildiğini söyledi. Bustamente, kuduzlu yarasaların ısırdığı 508 kişinin yüzde 97'sinin aşılanmaya başladığını ifade etti. 

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