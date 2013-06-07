Kuduz paniği okulları tatil etti

Mardin'in Derik İlçesi'nde, bir sokak köpeğinin 21 kişiyi ısırmasının ardından, ilçe merkezi karantinaya alındı, okullar tatil edildi.



Derik İlçe merkezindeki Cevizpınar ve Bahçelievler Mahalleleri'nde dün akşam saatlerinde beyaz renkli bir sokak köpeği, önüne çıkan herkesi ısırması sonucu, Derik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran çoğu çocuk 21 kişi tedavi edilerek kuduza karşı aşı yapıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ise Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ilçe merkezindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Dün akşam geç saatlerinde toplanan Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu tarafından alınan karar gereği, ilçe merkezindeki sahipsiz tüm köpeklerin toplanmasına karar verildi.

Derik ilçe merkezinde, jandarma, polis, belediye, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla oluşturulan 8 kişilik ekip 21 kişiyi ısıran köpeği öldürüldü. Kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ'a gönderildi.



Çocuklar için kendini feda etti



Sokak köpeğinin ısırdığı 21 kişi arasında yer alan 70 yaşındaki Davut Palamut'un, çocukları kurtarmaya çalışırken, köpeğin pençe ve ısırıklarına maruz kaldı.

Davut Palamut, "Yakınlarda elime alacağım bir sopa filan bulamayınca, çocukları köpekten kurtarmaya çalıştım. İlk kez böyle bir köpek gördüm, bu köpek sanki çocukları yemek istiyordu. Isırdıktan sonra parçalamaya çalışıyordu. Ben çocukları kurtarmaya çalışırken, ellerimi parçaladı. Hem ısırdı, hem de ön ve ayaklarıyla da parçalamaya çalışıyordu ellerimi. Çevredeki diğer vatandaşlar olmasaydı o köpek hem beni, hem de çocukları parçalayacaktı" şeklinde konuştu.