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Dünya

KUDÜS'TEKİ PATLAMA: 1 ÖLÜ TEL AVİV (A.A)

23 Mart 2011 20:24

-KUDÜS'TEKİ PATLAMA: 1 ÖLÜ TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - İsrail radyosu, Kudüs'te meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, Kongre Merkezi binası yakınındaki bir telefon kulübesine çantayla bırakılan patlayıcıdan kaynaklanan saldırıda ölen kadının kimliği açıklanmadı, ancak kadının 60 yaşında olduğu belirtildi.  Bu arada yaralılardan 3'ünün durumunun kritik, ikisinin halen ameliyatta olduğu  kaydedildi. Patlamada son olarak 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Radyo ayrıca, Kudüs'ün girişinde silahlı olduğu belirtilen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığın, ancak bunun patlamayla ilgisinin bulunup bulunmadığının henüz belli olmadığını aktardı. Bu arada, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan Grad füzelerinin sorumluluğunu üstlendiğini duyuran İslami Cihad, Kudüs'teki patlamayla bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

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