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Dünya

Kudüs'te 'Kutsal Işık' ayini yapıldı

Hristiyanların "Kutsal Işık" ayini, her üç semavi dinin en kutsal mekanlarının birbirine çok yakın bulunduğu Kudüs Eski Kenti'nde yapıldı.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Dünyanın her bir tarafından Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya’dan bir gün öncesine denk gelen Kutsal Işık ayini için İsa Peygamber’in çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine inanılan Kıyama (Yeniden Diriliş) kilisesine doğru akarken, pek azı Kilise’ye girme şansına sahip olabildi.


Polis, kiliselere, cemaatlerinin büyüklüğüne göre Kıyama Kilisesi’ne girebilecekleri özel izin sağladı.


Öğleden sonra Kudüs Ortodoks Patriği III. Theophilos, kilisenin ortasındaki İsa peygamberin kabrine girdikten sonra, dualar ve ilahiler eşliğinde, kabirden çıkarılan ve gökten geldiğine inanılan ateş, ellerinde mumlarla bekleyen yüzlerce kişiye bir anda dağıldı.


Ateşin çıkmasıyla birlikte haykıranların seslerine kilisenin çanları karışırken, Kudüs’ün Hristiyan toplumları, Ermeniler, Latin Katolikler, Kiptiler, Etiyopyalılar ve diğer dünyanın dört bir tarafından gelenler, kutsal tabir edilen ateşi mumlar vasıtasıyla birbirlerine aktardı.


-ESKİ KENT İÇİNDE ÇOK SAYIDA POLİS BARİKATI KURULDU-


Kudüs polisi, sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Kent’in Hristiyan mahallesinde onlarca barikat kurdu. Eski Kent içinde evleri bulunan Hristiyanlar bile polis barikatlarını aşıp kiliseye ulaşma imkanı bulamadı.


Eski Kent’te yaşayan bir Hristiyan, sadece Hristiyan mahallesinde 30’dan fazla polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Barikatların önündeki polislerle zaman zaman tartışan, barikatları yarmaya çalışan Hristiyanlarla polis arasında gerginlikler yaşandı.


Polisin, Kutsal Ateş’in yakıldığı saatte barikatları kaldırmasıyla barikatlar arkasında bekleyenler hızla Kilise’nin yollarına doğru koşuşturdu; bu arada kimileri düşüp koşanların altında kaldı.


Yüzlerce mumun bir arada yakıldığı Hristiyan mahallesinin sokakları dumandan göz gözü görmez hale gelirken, daha sonra ellerinde mumlarla Hristiyan toplum bandoları, sokaklarda turlar attı.


Hristiyanlar için çok önemli olan ve mucizevi olduğuna inanılan ateş, Yunanistan, Rusya ve diğer ülkelere de taşınıyor.


Hristiyanlar, söz konusu ateşin şifa getirdiğine de inanıyor ve bu ateşle yakılan mumları saklıyor.

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