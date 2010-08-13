T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kudüs'te 'İlk Cuma' gerginliği

İsrail, Ramazan'ın ilk Cuma'sı için Kudüs'te 2 bin polis görevlendirdi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail, Ramazan ayınının ilk cuması için Haremüşşerif'te 2 bin polis görevlendirdi.


İsrail Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şmulik Ben Ruby, ''Her türlü olasılığa karşı 2 bin polis görevlendirdik'' açıklamasında bulundu.

Sözcü, olay çıkacağına dair istihbarat alınıp alınmadığını ise belirtmedi.


Ntv'de yer alan habere göre, İsrail ordusu, ramazan dolayısıyla 50 yaşından büyük Filistinli erkeklerle 45 yaşından büyük Filistinli kadınlara El Aksa Camisindeki cuma namazlarına katılma izni verileceğini açıklamıştı.

Ordu, 45-50 yaşlarındaki evli erkeklerle 30-45 yaşlarındaki evli kadınlara da özel izin verilebileceğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24