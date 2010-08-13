Kudüs'te 'İlk Cuma' gerginliği

T24- İsrail, Ramazan ayınının ilk cuması için Haremüşşerif'te 2 bin polis görevlendirdi.



İsrail Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şmulik Ben Ruby, ''Her türlü olasılığa karşı 2 bin polis görevlendirdik'' açıklamasında bulundu.

Sözcü, olay çıkacağına dair istihbarat alınıp alınmadığını ise belirtmedi.



Ntv'de yer alan habere göre, İsrail ordusu, ramazan dolayısıyla 50 yaşından büyük Filistinli erkeklerle 45 yaşından büyük Filistinli kadınlara El Aksa Camisindeki cuma namazlarına katılma izni verileceğini açıklamıştı.

Ordu, 45-50 yaşlarındaki evli erkeklerle 30-45 yaşlarındaki evli kadınlara da özel izin verilebileceğini bildirmişti.