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Dünya

Kudüs’te Filistinlilerin 'Toprak Günü' yürüyüşüne müdahale

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs’te öğleden önce evlere düzenlediği baskınlarda da 10 Filistinli gözaltına alınmıştı

30 Mart 2015 23:48

İsrail askerlerinin Kudüs’te "Toprak Günü" dolayısıyla yürüyüş yapan Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Atlı ve yaya askerler, Kudüs’ün Eski Şehri’ne açılan Şam Kapısı ve Salahaddin caddesinde "Toprak Günü" dolayısıyla gösteri yapan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahaleye direnen 4 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, eylemcilerin ellerindeki en büyük Filistin bayrağına da el koydu.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs’te öğleden önce evlere düzenlediği baskınlarda da 10 Filistinli gözaltına alınmıştı.

 

Toprak Günü nedir?

 

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait yüzlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, protesto gösterilerine katılan Filistinlilere İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Bu nedenle her yıl 30 Mart'ta ''Toprak Günü'' etkinlikleri düzenleyen Filistin halkının bu davranışı, İsrail işgaline karşı direnişin göstergesi olarak nitelendiriliyor.

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