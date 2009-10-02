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Dünya

Kudüs'te cuma namazı gerginliği

02 Ekim 2009 15:32

Kudüs'te, geçen hafta Haremüşşerif içinde yaşanan ve daha sonra Eski Kent içine yayılan çatışmaların gerginliği sürüyor.

İsrail'in dini bayramlarından Sukot'un (Çardak Bayramı) başlaması nedeniyle çok sayıda kişinin Yahudilerin dini mekanı Ağlama Duvarı'na akın etmesi beklenirken, Haremüşşerif'i yöneten İslam Vakfı'nın yetkilileri, geçen haftaki gibi, bazı aşırı sağcı Yahudilerin cami alanına girme teşebbüsünde bulunabileceği endişesi taşıyor.

İsrail polisi ve askerleri, Eski Kent kapıları ile Kudüs'ün doğu mahallelerinin girişinde konuşlandı, buralarda barikatlar kuruldu.
Polis, İslam Vakfı'na, 50 yaşın altındakilerin Cuma namazı için camiye giremeyeceklerini bildirdi. Uygulama bu kez sadece öğle namazı ile sınırlı kalmayıp, sabah namazını da kapsadı.

Eski Kent sokaklarında asker ve polisten geçilmezken, polis özellikle Şam Kapısı ve Aslanlı Kapı tarafına kurduğu barikatlarla sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Kent içine girmek isteyen Arapların kimlik ve yaşlarını kontrol ediyor.

Helikopterler de bölgeyi zaman zaman havadan denetliyor. Sukot nedeniyle Batı Şeria'ya da tam kapatma uygulamasına geçildi. Dün akşam başlayan tam kapatma uygulaması Cumartesi gecesi kaldırılacak.

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