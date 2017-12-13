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Kudüs zirvesinde İsrail protestosu

Gülseli KENARLI - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - İSLAM İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın Harbiye girişinde Osmanlı Ocakları'ndan bir grup İsrail'i protesto etti

13 Aralık 2017 17:37

Gülseli KENARLI - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - İSLAM İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi\'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nın Harbiye girişinde Osmanlı Ocakları\'ndan bir grup İsrail\'i protesto etti.

Pankart açan grup adına Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat kısa bir açıklama yaparak, \"Eğer dünya gelecekte gerçekten kalıcı bir barış istiyorsa, insanların dillerine dinlerine karşı bir saygı varsa Kudüs\'ün İsrail\'e teslim edilmemesi gerekir\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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