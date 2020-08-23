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Dünya

Kudüs’teki Netanyahu karşıtı protestolarda göstericilere polis müdahalesi

23 Ağustos 2020 00:55

Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde polis eylemcilere müdahale etti.  

İsrail'de Koronavirüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kudüs'teki  başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı.

Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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