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Dünya

'Kudüs bizim başkentimiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de yaptığı açıklamayla yerleşim yeri politiklarında geri adım atmayacaklarını söyledi.

23 Mart 2010 02:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 günlük bir ziyaret için bulunduğu ABD'de Kudüs'ü 3 bin yıl önce Yahudilerin inşa ettiğini, bugün de öyle olduğunu hatırlatarak, "Kudüs bir yerleşim yeri değil, orası bizim başkentimiz" açıklamasında bulundu. Netanyahu, yerleşim yeri politikalarından da geri adım atmayacaklarını yineledi.

ABD’ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin toplantısında konuştu.

Netanyahu, burada yeni Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili Washington yönetimi tarafından ülkesine yöneltilen eleştirilere sert çıktı: “Kudüs‘ü bundan 3 bin yıl önce Yahudiler inşa ediyordu, bugün de Kudüs‘ü Yahudiler inşa ediyor. Kudüs bir yerleşim birimi değil; orası bizim başkentimiz.”

Eurnews'ın haberine göre İsrail başbakanı, böylece Amerika’nın hakaret olarak nitelediği, yeni konut inşalarından geri adım atmayacağını yineledi.

Pazartesi günü Netanyahu ile birlikte komite toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise, ‘Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının karşılıklı güveni zedelediğini’ söyledi. Clinton, bu durumun ‘İsrailliler ve Filistinliler arasında başlatılmaya çalışılan dolaylı görüşmeleri tehlikeye attığını’ ifade etti.

İsrail’in, ABD Başkan yardımcısı Joe Biden’in barış sürecini başlatmak üzere bölgede olduğu günlerde, bin 600 yeni Yahudi yerleşim yeri inşa edeceğini duyurması, iki ülke ilişkilerinde krize neden olmuştu.

Gelişmelerin ardından Washington’a gelen Netanyahu, bugün Başkan Barack Obama ile görüşecek.

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