Kuddusi Okkır'ın doktorlarına soruşturma izni

Kuddusi Okkır’ın tedavisinde “yanlış teşhis koydukları” iddiasıyla haklarında soruşturma açılması istenen 15 doktor için yasal engel ortadan kalktı.



Edirne Bölge İdare Mahkemesi, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından hastanede ölen iş adamı Kuddusi Okkır'ın, hastalığına “Yanlış teşhis koydukları” iddiasıyla haklarında soruşturma açılması istenen Tekirdağ Devlet ve Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 15 doktoru hakkında, Tekirdağ Valiliğinin “Soruşturma izni vermemesi” kararını kaldırdı.



Mahkeme, doktorlar hakkındaki dosyayı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Sabriye Okkır, eşi Kuddusi Okkır'ın ölümünün ardından, hastalığın teşhisi konusunda kusurlu oldukları iddiasıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi doktorları S.T, Ş.T.A, E.A, İ.H.T, Ö.M.T, O.T, O.E, H.U, T.E, A.T, B.U, A.G, H.I ve S.A ile Tekirdağ Göğüs Hastanesi doktoru M.M. hakkında, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



Başsavcılık, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma yapılabilmesi için Tekirdağ Valiliği'ne başvurdu. Valilik ise 15 doktor hakkında soruşturma izni vermedi.



Valilik kararına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sabriye Okkır'ın itiraz etmesi üzerine dosyayı görüşen Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Valiliğin soruşturma iznini kaldırdı.



Bölge İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği kararda, 15 doktorun, “Tutuklu Kuddusi Okkır'ın hastalığına ilişkin yanlış teşhis koydukları yolundaki iddialarla ilgili soruşturma açılmasını gerektirir yeterli emarenin mevcut bulunduğu”nun anlaşıldığı belirtildi.



Doktorlar hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Tekirdağ Valiliğinin 31 Aralık 2008 tarihli kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna işaret eden Mahkeme, Valilik kararına yapılan itirazı kabul ederek, kararı bozdu ve ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.



İdare Mahkemesi, dosyayı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

