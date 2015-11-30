Küçüksu Mesiresi otopark değil, uçurtma alanı olacak

'Uçurtma ve çayır alanı' yapılması planlanan Küçüksu mesire alanının ücretli otopark yapılması için İSPARK'a tahsis edilmesi yönündeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararını iptal etti.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre Küçüksu Mesire alanının mevcut çevre düzenleme planlarında ‘uçurtma ve çayır alanı’ olduğunu, bu nedenle alanın otoparka çevrilmeyeceğini savunan Selçuk Yılmazer, Küçüksu Mesire alanının İSPARK’a devreden kararın iptal edilmesi için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Ocak 2015 mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde bölgede otopark ihtiyacının olduğu, uçurtma ve çayır alanı projesi uygulamaya geçene kadar bölgenin otopark olarak kullanılabileceğini savundu. Mahkeme, Küçüksu Mesire alanının ilgili imar planındaki fonksiyonuna aykırı kullanılmayacağı gerekçesiyle alanın İSPARK’a devreden İBB kararını iptal etti. Mahkemenin gerekçeli kararında Küçüksu Mesire alanı ile ilgili, ‘söz konusu alanın meri imar planındaki fonksiyonu, bu fonksiyona aykırı şekilde kullanılamayacağına dair koruma kurulu kararları dikkate alındığında taşınmazın ücretli otopark olarak kullanılmak üzere tahsisine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir’ ifadesi kullanıldı.

‘Boğazın son yeşil alanı’

Küçüksu Mesire alanının Boğaz’ın son yeşil alanlarından olduğunu ve bu nedenle dava açtığını söyleyen Selçuk Yılmazer adlı vatandaş dava ile ilgili, ‘ben bu davayı bir yıl önce açtım. Mahkeme Küçüksu Mesire alanın otopark olarak kullanılmayacağını ifade etti. Ancak bir yıldır burası ücretli otopark olarak işletiliyor. İnsanlardan para alınıyor. Bu durum hukuk ve yasaya aykırıdır. Otopark yapılan mesire alanı Küçüksu Kasrı’nın karşısında bulunmakta. Burası boğazda kalmış son yeşil alanlardan biri. Bu nedenle Küçüksu Mesire alanının korunması lazım’ dedi.