Küçükkaya: AKP'nin 2011'deki hedefi yüzde 50

T24- Sekiz yıl içinde dört seçim, iki referandum yaşayan AKP, girdiği seçimlerde bir kez hayal kırıklığına uğradı ve tahmininden 5 puan düşük aldı. Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'daki seçimlerle "üst üste üçüncü kez tek başına iktidar zaferi elde ederek tarihe geçmeyi düşlüyor".



Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde hedef olarak yüzde 50 oranını belirlediğini yazdı.

Küçükkaya, AK Parti'nin 2011 stratejisini değerlendirdiği ,"2011'de nasıl bir AKP?" başlıklı yazısında, 8 yılda, 4 seçim 2 referandum zaferi yaşayan Başbakan Erdoğan'ın tarihe geçmek istediğini şöyle kaydetti: "Üst üste üçüncü kez tek başına iktidar zaferi elde ederek tarihe geçmeyi düşlüyor." Başbakan Erdoğan'ın, bugüne kadarki bütün siyasi yaşamında 'en fazla 12 Eylül referandumunu önemsediğini kaydeden Küçükkaya, "Şimdi, Erdoğan'ın siyasal kariyerindeki önem sıralamasında ikinci sıraya oturacak olan 'Haziran 2011 seçimi' geliyor." dedi.

Erdoğan'ın seçimi kazanmanın da ötesinde bir hedefi olduğun kaydeden İsmail Küçükkaya'nın yorumu şöyle: "12 Haziran'ki seçimlerde yüzde 50 çıtasını koyduğunu ise "Başbakan seçimi kazanmanın ötesinde, 'yüzde 50 çıtası' koymuş durumda. 'Her iki kişiden birinin oyunu almak' barajını aşıp aşamayacağını test edecek. O sonuç, 2014'e kadarki siyasal mücadelenin rengini ve ruhunu oluşturacak."