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Küçükçekmece'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti (2)

   Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede saat 12

12 Kasım 2018 17:09

 

 Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yeliz Yurdakul isimli kadının engelli olduğu öğrenilirken, Yurdakul\'un komşuları dışarıda gözyaşlarına boğuldu. Yangın tamamen söndürülürken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Yurdakul\'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu\'na kaldıracağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

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