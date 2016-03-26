Küçükçekmece'de operasyon; gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet'in yanı sıra çok sayıda polis destek verdi. Yapılan operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Alakarga Sokağı üzerinde bulunan iki adrese Özel Harekat polisleri desteği ile girildi. Adreslerde arama yapıldı. Operayonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.