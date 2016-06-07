Küçükçekmece'de hafriyat kamyonu metrobüs yoluna girdi; 28 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de hafriyat kamyonu metrobüs yoluna girdi. Kazada 28 kişinin yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 karayolundaki trafik yoğunluğu Haramidere Kavşağı'na kadar uzadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza sonrası metrobüs yolunun ulaşıma açılması yaklaşık 2 saat sürdü. Kaza nedeniyle duran metrobüs seferleri yeniden başladı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Küçükçekmece mevkii E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs yoluna girdi.

Saat 09.30 sıralarında Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, Cennet metrobüs durağına yaklaşık 50 metre mesafade önünde seyir halindeki başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Bu sırada Topkapı istikametinde seyir halinde olan metrobüse çarpan kamyondevrilirken, çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunda bulunan taş ve kaya parçaları metrobüsün içine doldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından, tedavi edilmek üzere çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada her iki metrobüste maddi hasar oluştu. Kazaya karışan metrobüsteki yolcular başka metrobüslere bindirildi. Kaza nedeniyle seferler kontrollü bir şekilde yapıldı. Bu nedenle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.