Küçükçekmece’de araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de motosikletle gelen iki kişi, içinde biri kadın biri erkek iki kişinin bulunduğu ticari araca kurşun yağdırdı. Saldırıda araç sürücüsü adam ağır yaralanırken, kadın yara almadan kurtuldu.

Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekipleri ağır yaralı olan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken olay yeri inceleme ekipleri boş mermi kovanları ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.