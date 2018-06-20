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KÜÇÜKÇEKMECE D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

  Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı

20 Haziran 2018 13:00

 


Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karayolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor. 


Görüntü dökümü:
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-Kazanın olduğu yer
-Sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Trafikten detaylar

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Ersan SANDHA Küçükçekmece D100 Karayolu EdirneKısaKarayolu
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