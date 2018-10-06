Küçükbaş hayvan yüklü kamyonette eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin küçükbaş hayvan yüklü kamyonette yaptığı aramada, kasanın altında zulalanmış 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp ilçesi Yukarıçavdarlık Mahallesi\'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri küçükbaş hayvan yüklü kamyoneti durdurdu. Hayvanlar indirildikten sonra dedektör köpek \'Şila\' ile detaylı arama yapıldı. Aramada, kasanın altına zulalanmış 15 paket halinde 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü A.G. gözaltına alındı.
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