Küçük yaştaki çocuklarda akıntıya dikkat

Normalde adet dönemiyle birlikte ortaya çıkan genital akıntı küçük yaştaki kız çocuklarında hatta bebeklerde bile görülebiliyor.



Erken yaşlarda oluşan genital akıntının çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Adet döngüsünün normal bir parçası olan genital akıntı rengine ve yapısına göre enfeksiyon habercisi de olabiliyor. Bu durumda bir kadın ve doğum uzmanına başvurulması şart. Konuyla ilgili olarak Anadolu Sağlık Merkezi Suadiye Kliniği'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Bostancı bilgi verdi.



Genital akıntı kimi zaman anne babaların aklına dahi gelmeyecek nedenlerden ötürü oluşabiliyor. Oyun ya da mastürbasyon amaçlı vajenine sokulan yabancı cisimler kız çocuklarında şiddetli akıntıya sebep oluyor. Bu gibi durumlarda ailenin acilen bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerekiyor.



Genital akıntının aslında adet döngüsünün normal bir parçası olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Suadiye Kliniği'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Bostancı, akıntının hangi durumlarda bir hastalık belirtisi olarak görülmesi gerektiği konusunda şunları söyledi:



"Vajina normal olarak nemli bir yapıya sahiptir. Kadınlık hormonlarının etkisi ile vajen bölgesi ve rahim ağzında yer alan salgı bezlerinden salgılanan sıvılar, ıslaklığa ve akıntıya sebep olur. Genital akıntı adını verdiğimiz bu ıslaklık adet döngüsünün normal bir parçasıdır. Fizyolojik (normal) genital akıntı berrak, kokusuz, yumurta akı görünümünde ve yapışkandır. Kaşıntı ve bir başka soruna yol açmaz. Bu akıntıların en belirleyici özelliği bir iki yıl gibi uzun süre aynı şiddette ve karakter değiştirmeden devam etmeleridir. Adet dönemi yaklaştıkça bazen hormonların etkisi ile akıntı rengi koyulaşıp, hafifçe renklenebilir.



Bu tanımlar dışındaki tüm akıntıları muayene yapılıp tanı konuncaya dek hastalık belirtisi olarak kabul etmek ve vakit geçirmeden doktora başvurmak gerekir. Yeni ortaya çıkmış, koyu sarı (kahverengi ya da yeşil ), kanlı ve köpüren akıntılar, kaşıntı, kasık ağrısı ve idrar yanması ile birlikte görülen akıntılar, hastalık belirtisi olan akıntılar olarak değerlendirilir."



Bebeklerde dahi akıntı görülebilir



Anadolu Sağlık Merkezi Suadiye Kliniği'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Bostancı, doğumu izleyen bir ay içinde görülebilen genital akıntılarla ilgili şu bilgileri verdi:



"En erken yaş olarak doğumu takip eden birinci ay içerisinde akıntı ve hatta hafif bir kanama görülebilir, gebelik sırasında anneden bebeğe geçen hormonların etkisi ile ortaya çıkan bu durum tamamen fizyolojiktir. Erken yaşlarda henüz vajinanın doğal bağışıklığı oluşmadığından kolaylıkla her çeşit enfeksiyon bu bölgede yerleşerek akıntıya sebep olur. Çocukluk yaşlarında görülen akıntıların en sık sebeplerinden birisi ise vajende bulunan yabancı cisimdir.



Vajinadaki yabancı cisimlerin neden olduğu akıntı hayati tehlike taşıyor



6-10 yaş arasındaki çocuklar bazen oyun ya da mastürbasyon amaçlı bazı yabancı cisimleri vajinasına sokabiliyor. Böyle bir durumda en önemli belirti, inatçı, kötü kokan ve renkli akıntıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ailenin çocuğunu mutlaka bir kadın doğum uzmanına götürmesi gerekiyor. Ultrasonla, vajende yabancı bir cisim olup olmadığı belirlenebiliyor.



Belirtiler akıntıyla başlıyor. Daha sonra ateş ve idrar yolu enfeksiyonları oluşuyor. Ardından bu enfeksiyon vajenden rahim ağzına, oradan yumurtalık ve karın boşluğuna kadar dayanabiliyor. En sonunda ölümle sonuçlanabiliyor. Ama bu aşamaya uzun bir süreç ve çok ciddi bir ihmalkârlık sonucu gelinebiliyor.

