Küçük şefler, mandalinalı tatlıda hünerlerini sergiledi

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, coğrafi işaretli ürünlerin korunması için başlatılan \'Bodrum Mandalinalı Tatlar\' etkinliğinde, mutfağa giren lise, ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri, tatlıdaki hünerlerini sergiledi.

Bodrum Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından coğrafi işaretli ürünlerin korunması için ilk olarak Bodrum Mandalinalı Tatlar ekinliği yapıldı. Gümbet Mahallesi Bardakçı Koyu\'ndaki bir otelde gerçekleşen etkinlikte, ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri, Bodrum mandalinalı tariflerini yaptı. İlk olarak anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ocak başına geçtiği etkinlikte, 5-10 yaş arası çocuklar en lezzetli tatlıyı yapmak için mücadele etti. Heykeltıraş ve şef Haşim Demirtaş öğrencilere yiyeceklerle süsleme ve dekor sanatıyla ilgili bilgi verdi. Çeşitli yiyeceklerden dekorlar hazırlayarak, lise öğrencilerine çalışmalarıyla ilgili püf noktalarını anlattı.

AMAÇ BODRUM MANDALİNASINA SAHİP ÇIKMAK

Dernek Başkanı Coşanöz, \"Minik şefler, hepsi aynı anda yarışıyor. 5 ilkokulumuz var. Amacımız Bodrum mandalinasına sahip çıkmak. Anasınıfı ve ilkokul çocukları, büyüklerinden yardım almadan Bodrum mandalinalı tatlılarını hazırlıyor. Türkiye\'deki coğrafi işaretli ürünleri çok önemsiyoruz. Bodrum Mandalinası Bodrum\'un yegane işaretli ürünü. Coğrafi işaretli ürünleri sahiplenmek adına ve çocuklara mandalina aşkını farkındalığını yaratıp, tek tük kalan mandalina bahçelerinin sahip çıkmak adına böyle bir etkinliğe başladık\" dedi.

Küçük kızı Daphne Berk\'in etkinliğe katılması sebebiyle izlemeye gelen şarkıcı Zeynep Casalini ise, \"Daphne, Dereköy İlköğretim Okulu 1\'inci sınıf öğrencisi. Mandalinalı pasta yarışmasında yarışıyor. Mutfakta zaman geçirmeyi sever. Her ne kadar suratı asıksa da mutlu birkaç gündür. Kazanabilecek miyiz acaba diye düşünüyor ve çok heyecanlıydı. Biz de ablası Ceren Sarp ile beraber onu izliyoruz. Güzel bir aktivite. Bodrum mandalinası gerçekten dünyaca ünlü bir şey ve onu değerlendirmek onunla ilgili insanları daha çok bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki çok ziyan oluyor böyle bir aktivite olması çok hoş\" dedi.

Yarışmada \'En İyi Sunum\' ödülünü, yaptıkları \'Mandalina Burger\' ile Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri kazandı. \'En iyi Mandalina Peltesi\' ödülünü ise \'Gülen Mandalina Tatlısı\' ile Dereköy Ahmet Naci Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu 1\'inci sınıfı elde etti. \'En İyi Tat\' ödülünü, yaptıkları \'Cheesekek\' ile Zeyyat Mandalinci İlkokulu 3\'üncü sınıfı kazandı. \'En Lezzetli Karışım\' ödülünü \'Mandalina Aşkı\' ile Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 3\'üncü sınıfı hak etti. \'En iyi Mandalina Dilimi Kullanma Ödülünü\' de Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencileri kazanarak birinci oldu. Yarışmanın sonunda minik şeflere kep hediye edildi.

Etkinlik, gün içinde çeşitli gösteri ve yarışmalarla devam ederken, yarın yapılacak yarışmalarla sona erecek.

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