Küçük penislilere destek olmak için eylem düzenlediler

ABD’nin Los Angeles şehrinde onlarca erkek sokağa çıkarak “küçük penislilere destek” gösterisi düzenledi.

New York Post’ta yer alan habere göre YouTube yıldızları Chad ve JT, küçük penislilere destek olmak için bir gösteri organize etti.

Organizatörler etkinliği Twitter üzerinden şöyle duyurdu “Bazı insanlar gelmekten korkuyor. Eğer penisiniz küçükse gerçek ortaya çıkacak. Bu gerçekliği sahiplenin.”

Gösteriye takılanlar renkli pankartlarla Los Angeles sokaklarında yürüdü. Bir pankartta “Bütün penisler eşit yaratılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Yürüyüşe katılan kadınlar da oldu.