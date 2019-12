Küçük müyüm, büyük müsün ?

İngiltere'nin en küçük atı olarak bilinen 48 santimetre boyundaki Lucy isimli at, diğer atlarla karşılaştırıldığında adeta bir minyatür gibi



Lucy'nin sahibi Sandra Ponder onun gibi 14 atı daha olduğunu belirtiyor.Ancak Lucy yine de aralarında en özel olanı. Çünkü Ponder'in diğer atlarının boyu yaklaşık olarak 85 ile 90 santimetre arasında değişiyor.



Lucy için özel bir bölme yapan sahip, "Onun bu kadar küçük olacağını düşünmüyordum. Ben onu aldığımda 38 santimdi. Herhangi bir at yavrusundan çok daha minik görünümüyle aklımı çeldi. Onu alıp çiftliğe getirmek için sabırsızlandım" diyor.



Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en küçük atı Thumbelina isimli minyatür at olarak biliniyor. Lucy'nin gövdesiyle orantılı boyuna göre bir hayli farklı olan Thumbelina'nın, cüce atlar kategorisinde yer aldığı ifade ediliyor.