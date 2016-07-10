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Küçük kızını kurtaran baba boğularak öldü

Kızıyla birlikte göle giren Ümit Akyıl, hastanede hayatını kaybetti

10 Temmuz 2016 01:19

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Karaburun plajında 3 yaşındaki kızı ile tutundukları simitle kıyıdan açılan baba, suya düşen kızını kurtarmak isterken, boğuldu.

Ümit Akyıl eşi, 3 yaşındaki kızı ve yakınlarıyla sabah saatlerinde piknik yapmak ve yüzmek amacıyla Karaburun plajına geldi.

haberler.com'un haberine göre; aile fertleri yüzmek için göle girdi, 3 yaşındaki kızı Sebahat ile bir simite tutunarak, kıyıdan açılan baba Ümit Akyıl'ın, çocuğunun simitten kayarak suya düşmesi üzerine paniklediği iddia edildi.

Durumu gören ve plajda bulunan iki genç küçük kızı kıyıya kadar çekerek, ölümden kurtardı.

Çocuğu boğulmaktan son anda kurtaran ardından fenalaşan iki genç, olay yerine çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kızını kurtarmak isterken, kendisi göl sularında gözlerden kaybolan baba Akyıl'ın cansız bedeni ise plaja gelen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi'nde görevli arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıklıktaki ve 2,5 metre derinlikte yapılan dip aramasının ardından bulundu.

Akyıl, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi Acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

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