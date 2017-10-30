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Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de 8 yaşındaki kızı kullanılmayan binaya götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen görüntü izlettiği iddia edilen 40 yaşındaki Hacı Ali Nar, mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30 Ekim 2017 16:57

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de 8 yaşındaki kızı kullanılmayan binaya götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen görüntü izlettiği iddia edilen 40 yaşındaki Hacı Ali Nar, mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2015 yılında Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan ilkokul 1.sınıf öğrencisi T.E.\'nin yanına yaklaşan işsiz Hacı Ali Nar, küçük kızı kandırıp, kullanılmayan binaya götürdü. Burada kıza cep telefonundan müstehcen görüntüler izleten Hacı Ali Nar, ondan gördüklerini yapmasını istedi. Daha sonra kıza dokunan Hacı Ali Nar, çocuğun bağırması ve kendisine taş atması üzerine korkarak kaçtı. Binadan kaçıp çevredekilere sığınan kız, yaşadığı olayı anlatınca polis çağrıldı. Kaçan Hacı Ali Nar, olaydan 1.5 yıl sonra Ankara\'da yakalandı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, Sincan Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkemede, görüntüler üzerinden kendisine cinsel istismarda bulunan kişinin Hacı Ali Nar olduğunu belirleyen kız ve ailesi ise sanıktan şikayetçi oldu. Yargılama sonunda tutuklu sanık, \'cinsel istismar\' suçundan 10 yıl, \'hürriyeti tahdit\' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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