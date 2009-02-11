Küçük Kardelen'in katili yakalandı

Almanya'da 8 yaşındaki kız çocuğu K.K'ı öldürmekle suçlanan zanlı Ali K. (29), Didim'de yakalandı.

Kardelen'i, Türk komşusu tecavüz ederek öldürmüştü.



Alınan bilgiye göre, Almanya'daki bir cinayetle ilgili İnterpol'den Türk emniyet makamlarına yazı gelmesi üzerine İzmir'in Ürkmez Sahil Beldesi'nde olduğu tahmin edilen Ali K.'nın yakalanması için operasyon başlatıldı.



Ürkmez'deki yakınlarının evine baskın düzenleyen polis, Ali K'nın, bir kaç saat önce Didim'deki halasının yanına gittiği bilgisine ulaştı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yapılan görüşmenin ardından Ali K'nın, yakınlarının evinde yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi.



Öte yandan, Ali K'nın kayınpederi Kadir Ayaz ise yaptığı açıklamada damadının bu olaya karışmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını ve yakalanması için Türkiye'ye gelerek 5 gündür izini sürdüklerini ifade etti. Damadını adalete teslim etmek istediğini belirten Kadir Ayaz, Didim'de Ali K'nın kendisini görünce kaçarak polise teslim olduğunu ileri sürdü.



Küçük Kardelen Kıraç'ın cesedi, 15 ocakta Paderborn yakınlarındaki Möhnesee gölü sahilinde bulunmuştu.



Olayı soruşturan Alman savcılık makamı, olayın faili olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye kaçtığı ileri sürülen Ali K'nın yakalanması için İnterpol'e başvurmuştu.