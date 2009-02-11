T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Küçük Kardelen'in katili yakalandı

Almanya'da 8 yaşındaki kız çocuğu Kardelen Kıraç'ı tecavüz ederek öldürmekle suçlanan zanlı Ali K., Didim'de yakalandı.

11 Şubat 2009 02:00

Almanya'da 8 yaşındaki kız çocuğu K.K'ı öldürmekle suçlanan zanlı Ali K. (29), Didim'de yakalandı.
Kardelen'i, Türk komşusu tecavüz ederek öldürmüştü. 

Alınan bilgiye göre, Almanya'daki bir cinayetle ilgili İnterpol'den Türk emniyet makamlarına yazı gelmesi üzerine İzmir'in Ürkmez Sahil Beldesi'nde olduğu tahmin edilen Ali K.'nın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ürkmez'deki yakınlarının evine baskın düzenleyen polis, Ali K'nın, bir kaç saat önce Didim'deki halasının yanına gittiği bilgisine ulaştı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yapılan görüşmenin ardından Ali K'nın, yakınlarının evinde yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Ali K'nın kayınpederi Kadir Ayaz ise yaptığı açıklamada damadının bu olaya karışmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını ve yakalanması için Türkiye'ye gelerek 5 gündür izini sürdüklerini ifade etti. Damadını adalete teslim etmek istediğini belirten Kadir Ayaz, Didim'de Ali K'nın kendisini görünce kaçarak polise teslim olduğunu ileri sürdü.

Küçük Kardelen Kıraç'ın cesedi, 15 ocakta Paderborn yakınlarındaki Möhnesee gölü sahilinde bulunmuştu.

Olayı soruşturan Alman savcılık makamı, olayın faili olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye kaçtığı ileri sürülen Ali K'nın yakalanması için İnterpol'e başvurmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24