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Kültür-Sanat

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender’in

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için bu yıl 7′incisi gerçekleştirilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne Küçük İskender layık görüldü

10 Mart 2014 14:49

Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için Can Yayınları’nın katkılarıyla her yıl bir şair ya da yazara verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne bu yıl Küçük İskender layık görüldü.

Ödülün yazmanı Faruk Duman tarafından açıklanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü şair Küçük İskender’e gitti. Seçici kurul, bu yıl yedincisi verilen ödülün, “Türk Şiiri’ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık” nedeniyle küçük İskender’e verildiğini açıkladı.

Bu yıl Enis Batur, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Kaya Genç, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke ve  Can Yayınları adına Sırma Köksal’dan oluşan seçici kurul şaire ödülünü 2 Nisan’da Pera Palas’ta düzenlenecek törenle verecek.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen kurul, bu yıl başından beri jüride bulunan Semih Gümüş’ü uğurlayıp Asuman Kafaoğlu-Büke’yi selamladı.

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