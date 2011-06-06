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KÜÇÜK İŞÇİ DERYA ÇELİK'İN CESEDİNE ULAŞILDI  POLATLI (A.A)

06 Haziran 2011 21:15

-KÜÇÜK İŞÇİ DERYA ÇELİK'İN CESEDİNE ULAŞILDI  POLATLI (A.A) - 06.06.2011 - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, geçtikleri köprünün halatının kopması sonucu Ankara Çayı'na düşerek kaybolan mevsimlik işçilerden Derya Çelik'in cesedine ulaşıldı.  Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Derya Çelik'in cesedi, olay yerine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Sarıoba köyünün Çağlayık mevkisinde jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.  Su yüzüne çıkan Çelik'in cansız bedeni, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.  Derya Çelik'in cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyüne gönderildi.  İlçenin Müslüm köyü Kocabük mevkisinde, 30 Mayıs'ta, Ankara Çayı üzerindeki tahta geçidin tellerinin kopması sonucu 4 kişi suya düşmüştü. Bunlardan Adil Karaçay yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Medine İnançsız'ın cesedi ise köprü yakınlarında bulunmuştu. Kayıp iki kişinin bulunması için de çalışma başlatılmış ve Mehmet Karaçay'ın cesedine ulaşılmıştı.

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