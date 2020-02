Küçük Fırat'ın başına giren inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen Fırat Başaran\'ın (7) ağzından girip başından çıkan demir, alanında uzman 7 doktorun katılımıyla 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Hastane başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, \"Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın, AFAD\'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak\'ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Taşdemir\'in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Hastane Başhekimi Doç Dr. Bekir Hakan Bakkal, çocuğun hastaneye ulaşmasının ardından hemen ameliyathaneyi hazırlattı. Taşdemir\'in ameliyatına Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Murat Kalaycı ve Doç.Dr. Şanser Gül, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı\'ndan Doç. Dr. Sultan Şevik Eliçora ve Dr. Duygu Erdem, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı\'ndan Dr. Burçin Acuner, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı\'ndan Dr. Özcan Pişkin ve Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği\'nden Opr.Dr. Emrah Keskin katıldı. İlk olarak Fırat\'ın başındaki demirin dışarıda kalan diğer kısmı da AFAD tarafından doktor kontrolünde kesildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Taşdemir\'in başındaki demir, başarılı geçen operasyonla çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Taşdemir\'in bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

\'TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, küçük çocuğunun ameliyatının 18.00 sıralarında başladığını ve 23.00 sıralarında sona erdiğini söyledi. Büyük bir titizlikle ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç.Dr. Bakkal, \"Üniversitemizdeki ilgili branş hekimleri ve sevk edilen hastanenin hekimi ile hasta ameliyathaneye alındı. AFAD ekibi de bize ameliyatta demirin kesilmesinde çok yardımcı oldu. İlk önce hastamıza kulak burun boğaz ekibi tarafından hava yolu açıldı. Ardından AFAD ekibi demirin belli kısmını kesti. Beyin cerrahisi gerekli işlemleri başlatarak demirin rahat çıkarabileceği ortam oluşturuldu. Akabinde demir çıkartıldı. Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD\'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

AMELİYATI ANLATTILAR

Doç. Dr. Şansel Gül ise üst damaktan giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demir çubuğun sol ön kafa tabanını delerek dışarı çıktığını söyledi. İlk olarak dışarıda kalan 40 santimlik bölümün 3 santim kalana kadar AFAD tarafından kesildiğini anlatan Doç. Dr. Gül, \"Kafa kemiği parçalanmıştı. Temel prensiplere bağlı kalarak burayı genişlettik. Çubuk bu şekilde rahatlatıldı. Ameliyata bölüm başkanımız da dahil oldu. Doktor Emrah da çubuğu boşladıktan sonra çubuğu çektik. Çocuğumuz şimdi yoğun bakımda. Bilinci açık görünüyor, fakat zaman içinde neyi kaybettiğini gözlemleme şansımız olacak. Şu an enfeksiyon riski var. Bununla mücadele ediliyor. Onlarca insanın emeği var. Zaman bize neler olacağını gösterecektir. Ana besleyici damarlara hasar vermemiş olmaması bizim için önemliydi\" diye konuştu.

Dr. Özcan Pişkin ise bu tür vakalarda ekip çalışmasının önemine değinerek, \"Operasyon öncesi fotoğraflardan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm branştaki hocalar çok emek harcadı. Hasta güvenliği açısından tüm önlemleri aldık. Kan talebi ve hava yolu güvenliği konusunda çalışmaları yaptık. Bütün alt yapı hazırlandıktan sonra işleme başlandı. AFAD\'ından tıbbi çalışanına kadar ekip çalışıldı. Bu sonuca ulaşmamızda ekip çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.\" dedi.

