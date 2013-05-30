'Başkanı da görevden alınan Emniyet'in istihbaratı, Erdoğan'ı dinleme skandalının baş şüphelisi'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük, Emniyet İstanbul İstihbarat Dairesi'nde geçen hafta daire başkanı dahil 15 kişinin görevden alınmasının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dinlenmesi ile ilgili olduğunu belirterek, "Emniyet İstihbarat Dairesi, 'böcek' denilen dinleme cihazı skandalının da baş 'şüphelisi' konumunda. Zaten kaynaklar da Emniyet'teki son yer değiştirmelerin bu dinleme olayıyla alakalı olduğunu söylüyorlar" dedi.

Cem Küçük'ün Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan (30 Mayıs 2013) "Türkiye'yi kim yönetiyor" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Emniyet İstihbarat'ta hükümet ciddi ve gerekli bir revizyona gitti. Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonlarını yapan Daire'nin başkanı Ömer Altıparmak, 2 daire başkan yardımcısı ve 12 şube müdürü görevinden alındı. Ankara ve İzmir'de de benzer revizyonlar yapılacak gibi görünüyor.

Görevden alınan İstihbarat Dairesi yetkilileri 7 Şubat'ta Hakan Fidan'a kurulan kumpasın da esas şüphelileri. 7 Şubat deyip geçmeyin. Bugün hoşgörü, sevgi diyenler bu ülkenin Başbakanı'nı tutuklayacaklardı. Hasta yatağındaki adama operasyon yapmanın hoşgörüyle ne ilgisi var acaba

Hatırlayın, Başbakan, 'Beni bile dinlemişler' demişti. Emniyet İstihbarat Dairesi, 'böcek' denilen dinleme cihazı skandalının da baş 'şüphelisi' konumunda. Zaten kaynaklar da Emniyet'teki son yer değiştirmelerin bu dinleme olayıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Kim bilir, bu daire başka bakan ve milletvekillerini bile dinlemiş olabilir.

Türkiye bir yandan da PKK terörünü bitirmek ve barış ortamı yaratmak için mücadele ediyor. Hükümet KCK tutuklamalarında sınırı aşanları ve kafalarına göre hareket edenleri iyi biliyor. Emniyet'teki operasyona biraz da bu açıdan bakmak lazım.