Küçük Efe'yi öldüren lavabo iki vida ile monte edilmiş

Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun tuvaletinde 4 yıl önce lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz’un ölümüne ilişkin 8 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından, gerekçeli karar da yazıldı. 11 klasörlük dava dosyasının 35 sayfalık gerekçeli kararında iddianame, sanık ve tanık ifadeleri, sanıkların hukuki durumları, deliller ve sanıkların beraat ve ceza gerekçelerine yer verildi.

Anadolu Adalet Sarayı 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında görülen karar duruşmasında, Okul Müdürü Mustafa Katırcılar 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, taşeron firmanın müdürü Yalçın Kaya ve taşeron firmanın mühendisi Murat Kılıç 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. 1 yıl 8 ay hapis cezası alan ana sınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp’in cezası ertelendi, 4 sanık ise beraat etti. Mahkeme Hakimi İbrahim Fikri Talman tarafından hazırlanan 35 sayfalık gerekçeli kararda, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 27 Nisan 2011 tarihinde iddianamenin hazırlandığı, sanıklar Okul Müdürü Mustafa Katırcılar, yardımcıları Pınar Tan Aslan ve Fatma Metin, ana sınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp, inşaat firması sahibi Aslan Yavuz Haberdar, kontrolör Halim Cüneyt İşyar, taşeron firmanın müdürü Yalçın Kaya ve mühendis Murat Kılıç’ın hakkında, "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan kamu davasının açıldığı belirtildi.

Lavabolar 2 vida ile duvara tutturulmuş

Arzu Kaya'nın DHA'daki haberine göre, olay gününe de yer verilen gerekçeli kararda, Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencisi Efe Boz’un, 12 Mayıs 2010 tarihi öğle saatlerinde sınıf öğretmenine tuvalete gitmek istediğini söyleyerek sınıf içerisindeki tuvalet ve lavaboların bulunduğu bölüme gittiği, bir süre sonra içeriden bazı gürültülerin gelmesi üzerine okul görevlileri ve öğretmenlerin içeriye girdiklerinde Efe Boz’u lavaboların bulunduğu bölümün çıkışındaki koridorda kanlar içerisinde boğazından yaralanmış, lavabonun ise yerde kırılmış vaziyette olduğunu gördükleri belirtildi. Okul görevlileri tarafından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi’ne götürülen Efe Boz’un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtilen gerekçeli kararda, lavaboların 2 adet vida ile duvara tutturulmuş olduğu, taşıyıcı sistemde başka bir destek bulunmadığı belirtildi.

‘Lavabo çocuklara uygun sağlamlıkta ve boyutta değil’

Olaya ilişkin 2010 ve 2011 tarihli bilirkişi raporlarına da yer verilen gerekçeli kararda, Efe Boz’un ölümü olayında meydana gelen kazanın temel sebepleri, "kazaya neden olan lavabonun ana sınıfındaki çocuklara uygun sağlamlıkta ve boyutta yapılmamış olması, lavabonun düşme tehlikesi göz önüne alınarak demir destekli veya ayaklı yapılmaması, sadece iki vida ile duvara monte edilmiş olması, söz konusu lavabo ile ilgili gerekli bakım ve iyileştirmenin yapılmaması, kazalara neden olabilecek materyalin güvenli hale getirilmemesi" şeklinde sıralandı.

20 dakika gelmemesi gecikmiş olduğunu düşündürtmedi

Sanık savunmalarının olduğu bölümde ise ana sınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp’in ifadesi dikkat çekiyor. Olayın saat 11.30-12.30 arasında öğrencilerin oyun parkına alındığı bir sırada meydana geldiğini ifade eden Gökalp, Efe Boz’un tuvalet ihtiyacını belirterek sınıftan ayrıldığını, sınıf ablası olan Sema Aktaş’ın öğrencileri tuvalete gidecekleri zaman götüren ve getiren kişi olduğunu söylediği anlatıldı. Aktaş’ın o anda öğrencilerin uyku saati için yataklarının yaptığının anlaşıldığını belirten Gökalp, Efe Boz’un yanlarından ayrılmasından itibaren yaklaşık 20 dakika kadar bir süre geçmesinin normal sayılması gerektiğini, öğrencilerin önce ayakkabılarını değiştirip ardından tuvalete gittiklerini söylediği gerekçeli kararda anlatılırken, öğretmen Gökçen Gökalp’in, öğrencisi olan Efe’nin gecikmiş olduğunu düşünmediğini ifade ettiği anlatıldı.

‘Tuvalete yalnız gönderdi’

11 klasörlük dava dosyasının gerekçeli kararında, sanıklar okul müdür yardımcıları Pınar Tan Aslan ve Fatma Metin, İnşaat firması sahibi Aslan Yavuz Haberdar ve kontrolör Halim Cüneyt İşyar’ın olayda kusurlu olmadıkları gerekçesiyle, beraatlarına karar verildiği ifade edildi. Anasınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp’in, bilirkişi raporuna göre, Efe Boz’u yaklaşık 20 dakika gözetim dışında bıraktığı belirtilen gerekçeli kararda, 6 yaşındaki öğrencisi Efe Boz’un oyun alanından tuvalete gideceği sırada yalnız olarak göndermesi, yaşı küçük öğrencinin güvenliğini tam olarak sağlaması gerekirken bunu yerine getirmemesi nedeniyle, "Taksirle ölüme neden olmak" suçunu işlediği ifade edildi.

‘Gerekli kontrol sağlanmadı’

Sanıklardan taşeron firma mühendisi Murat Kılıç’ın, sağlam ve uygun şekilde lavabo montajının yapılmaması nedeniyle olayda sorumlu bulunduğunu, bu sorumluluğun, asli derecede sorumluluk boyutunda olduğu belirtilen kararda, taşeron firma müdürü Yalçın Kaya’nın firması tarafından temin edilen lavaboların ana sınıfı tuvaletlerine konulduğu, sağlam ve dayanıklı olmayarak ve 2 adet civata ile duvara tutturulmak suretiyle lavaboların monte edilmiş olduğu, böylece Kaya’nın taşeron firma yetkilisi olarak gerekli kontrolü sağlamadığından, olayda asli kusurlu olduğu kaydedildi.

‘Okul müdürü unvanının gereği olan görevlerini yapmadı’

Okul müdürü Mustafa Katırcılar’ın ise okul ana sınıfı ve tuvaletlerini, yasal prosedürlere uymayıp, yetkililerden tadilat projesi düzenletip inşaat ruhsatı almaksızın yaptırdığı ve taşeron şirket işçilerine tuvaletlerdeki lavaboları taktırdığı belirtilen kararda, bu işlemlerin İl Özel İdaresi ve denetleyici firmanın bilgisi ve onayı dışında yaptırıldığı, okul müdürünün yönetmelikle belirtilen unvanının gereği olan görevlerini yerine getirmediği ve bu şekilde Katırcılar’ın olayda, ağır ve 1. dereceden kusurlu olduğu belirtildi.