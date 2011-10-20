-Küçük Efe'nin ölümü komisyonda incelenecek TBMM (A.A) - 20.10.2011 - Anaokulu öğrencisi Efe Boz'un İstanbul'da okul tuvaletindeki lavabonun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirmesi, TBMM Dilekçe Komisyonunun gündeminde. Komisyon, okullarda öğrenci güvenliğine yönelik tedbirleri alt komisyonda inceleyecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş ile görüşen Efe Boz'un babası Kemal Boz ve annesi Nurdan Boz, çocuklarının durumunu gündeme getirerek, bu konuda ''toplumsal duyarlılık'' gösterilmesini istedi. Daniş, Milli Eğitim Bakanlığının bu olayla ilgili idari incelemesini yaptığını ancak komisyonlarının konuyu gündeme alıp alt komisyonda detaylıca inceleyeceğini söyledi. Daniş, ''Efe'nin anne ve babası, idarinin bu konudaki ihmallerini gündeme getirdi. O zaman muhatap oldukları idarecilerin konunun ciddiyetine sahip olmadıklarını ifade ederek, bu yönde serzenişleri oldu'' dedi. Anne ve babanın, ''liseye giden bir çocuklarının daha olduğunu, o okuldaki tuvaletlerin ıslak zeminlerinin, kaygan olan granit bir malzeme ile kaplandığını, orada da çocuklar için tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu'' belirttiklerini kaydeden Daniş, ''Okulda teknik bilgi isteyen bu tür işler, bir mimarın elinden çıkmadan, idarecilerin iyi niyetiyle yapılmış ama bu işleri profesyonel kişilerin yapması gerekiyor'' dedi. Daniş, ''Aile, bu durumu toplumsal vazife edinmiş durumda'' dedi. Dilekçe Komisyonu, anaokulu öğrencisi Efe Boz'un İstanbul'da okul tuvaletindeki lavabonun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirmesini, ''okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve okulların iç ve dış donanımı ile ilgili standartların oluşturulmasına'' yönelik alt komisyonda inceleyecek. Alt komisyon, ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bakanlık yetkililerinin bilgisine başvurduktan sonra raporunu oluşturacak. Aile, Efe Boz'un ölümünün ardından imza kampanyası başlatmış ve toplanan 24 bin imzalı dilekçeyi Dilekçe Komisyonuna sunmuştu. Efe Boz, 12 Mayıs 2010'da anaokulunda üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.