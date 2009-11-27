Küçük değişikliklerle mucizeler yaratın!

T24 - Yatak odanız, banyonuz, mutfağınız ve antreniz küçük mü? Peki bundan rahatsızlık duymaya başladınız mı? İşte küçük alanları değerli kılmanın yolları...



Sabah gazetesinin haberine göre küçük evinizi kullanışlı hale getirmenin yolları şöyle:



Yatak odanız çok küçükse:



- İhtiyaçlarınıza uygun inşa edilen bir gömme dolap yaptırın. Ancak yaşadığınız evde uzun süre kalmayı planlamıyorsanız, bu biraz pahalı bir seçenek olabilir.

- Portatif ve kapaksız raflar kullanın. Bunlar odanıza ferahlık hissi verir, ayrıca eşyalarınızı da kolay bulmanızı sağlar.

- Bu dolaba ayakkabılık yerleştirmek de oldukça kullanışlı olacaktır.

- Bunlarla uyumlu kapaksız bir kirli sepeti hayatınızı kolaylaştırır ve odanızın derli toplu gözükmesini sağlar.



Eviniz yüksek tabanlı ise:



- Yatağınızın üzerine bir tül perde asmayı deneyin. Bu size istediğiniz sıcaklık hissini verecektir.

- Yatağınızın üzerine perdelerinizle uygun renklerde bir battaniye koyun.

- Yatağınızın üzerine ve odanızın çevresine yastıklar yerleştirin.



Evinizin antresi küçükse:



- Antrenizin boyutlarını değiştiremeyeceğinize göre, renklerle ve aksesuarlarla oynayın.

- Duvarınıza monte edilmiş cam bir sehpa anahtarlarınızı bırakmak için hoş bir aksesuar olacaktır.

- Duvarınızın en azından alt kısmını pastel renklere boyayın. Bu sıcak bir görünüm elde etmenizi sağlar.

- Sade ama kullanışlı bir şemsiyelik edinin.

- Konuklarınızı eve doğru yöneltecek ışıklandırma da kullanışlı olacaktır.



Banyoda halı istemiyorsanız:



- En iyi çözüm kuşkusuz alttan ısıtma olacaktır. Ancak bu pahalı ve zor bir operasyon anlamına geliyor.

- Ahşap tercih edebilirsiniz ama bu da fazla kullanışlı değil çünkü kabarmasını engellemek için sık sık ve oldukça iyi cilalanması gerekiyor.



Mutfağınız küçükse:



- Kapaksız dolaplar tercih edin. Bunlar mutfağınızın klostrofobik bir etki bırakmasını engeller. Işığı geçirdikler için de ferah bir his bırakır.

- İçi gözüken cam saklama kapları da kullanışlı olacaktır.

- Monte edilmiş hazır mutfaklardan uzak durun. Ayrı ayrı aksesuarlar kullanmak daha ferah bir his bırakır.

