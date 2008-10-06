Küçük çocuklarınıza egzotik hayvan almayın

Çocuklarda görülen alerjik hastalıklar nelerdir?

Amerikan Pediatri Akademisi için hazırlanan raporda, evde egzotik hayvan beslemenin yaygınlaştığına dikkat çekildi, ancak bu hayvanların 5 yaşın altındaki çocuklar ya da bağışıklık sistemi sorunları olan diğer aile üyelerinin sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.Pediatri dergisinin ekim sayısında yayımlanan raporda, söz konusu hayvanları beslemenin, çocuklar ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar için alerjiden bulaşıcı hastalıklara kadar birçok riskin bulunduğuna dikkat çekildi.Doktorlar, evde beslenmeleri geleneksel olmayan bu tür hayvanlar konusunda ebeveynlerin eğitilmesini istedi.