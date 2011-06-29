-KÜÇÜK ÇOCUK ASANSÖR BOŞLUĞUNA SIKIŞTI ŞANLIURFA (A.A) - 28.06.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ofis Mahallesinde Seyhan Kayra Helaloğlu (2) ailesiyle 3. kattaki evlerine çıkmak için asansörü bindi. Bu sırada asansör boşluğuna elini sokan Helaloğlu, asansörün hareket etmesiyle boşluğa sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, asansörü durdurarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla küçük çocuk sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Seyhan Kayra Helaloğlu, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. -8 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA BACAĞINI SIKIŞTIRDI- Samsun'da evine çıkmak üzere bindiği asansörde bacağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmanda oturan 8 yaşındaki Mert Yılmaz Kaya, 5. kattaki evine çıkmak için bindiği asansörde ayağının boşluğa gelmesi üzerine sağ bacağı asansörle duvar arasına sıkıştı. Kaya'nın çığlıklarını duyan bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay ilgililere bildirildi. Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu küçük çocuk, yaralı vaziyette sıkıştığı yerden kurtarıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.