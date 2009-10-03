Küçük Ceylan nasıl öldü?

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde koyunlarını otlatırken havan atışıyla öldüğü iddia edilen 12 yaşındaki Ceylan Önkol’la ilgili “Olay sırasında bölgede havan atışının yapılmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.



Ailesi ise Ceylan’ın mezraya doğru ağır silahla atış yapıldığı sırada meydana gelen patlamada öldüğünü düşünüyor. Jandarma Karakolu’nda Ceylan’ın ölüm nedeni ‘patlayıcı madde nedeniyle iç organ parçalanması’ olarak yazıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Genelkurmay, Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Karargâhı’ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un Lice’de havan atışıyla öldüğü iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı. Gürak, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli soruşturmanın yapılmakta olduğunu belirterek, “İlk incelemelerde, olay sırasında bölgede havan atışının yapılmadığı tespit edilmiştir. Gencecik bir kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duymaktayız” diye konuştu.



Bedeni parçalandı



Diyarbakır’ın Lice İlçesi Şenlik Köyü Hambaz mezrasında koyunlarını otlatan Ceylan Önkol, 27 Eylül günü bir patlama sonucu ölmüştü. Tabantepe Birliği, Abalı ve Yayla jandarma karakollarının üçgeninde yer alan mezraya patlamadan sonra güvenlik nedeniyle savcı gitmemişti. 8 saat sonra ceset parçaları Abalı Jandarma Karakolu’na köylüler tarafından götürüldü. Ceylan’ın ölüm nedeni olarak ‘patlayıcı madde nedeniyle iç organ parçalanması’ ve ‘pratik otopsiye gerek yoktur’ yazıldı. Ceylan Önkol aynı gece ailesi tarafından Yayla Köyü’nde toprağa verildi. Ceylan’ın ölümü ile ilgili Diyarbakır Özel Yetkili Savcısı ‘terör’ kapsamında soruşturma yürütecek.



Ağabey: Fosfor mermisi



Ceylan’ın ailesi, çevreden bir yerden mezraya doğru ağır silahla atış yapıldığını, kızlarını bu ateş sırasında meydana gelen patlamada kaybettiğini düşünüyor. Ağabey Rıfat Önkol, atılanın fosfor mermisi olduğunu ve bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını ileri sürerek, şunları söyledi: “Karın bölgesine isabet etmiş. Kız kardeşimin parçalarını ağaçların tepesinden topladık. Vücudundaki bazı parçaları kendi elimizle çıkardık.”



İHD: Mayın olamaz



İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi yetkilisi Serdar Çelebi, yaptıkları incelemelerde olay yerinde herhangi bir çukur görmediklerini, dolayısıyla patlamanın mayından kaynaklanmadığını söyledi. Çelebi, tanıkların, önce havadan süzülen bir uğultu sesinin geldiğini ardından ise patlamayı duyduklarını aktardı. Çelebi, “Önkol’un el, kol, ayak ve bacakları sağlam, karın bölgesi parçalanmış. Ellerin sağlam olması, patlayıcı madde bulup kurcalamış olması ihtimalini ortadan kaldırıyor” dedi.



DTP’den soru önergesi



Bu arada, DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak, Ceylan’ın ölümünü soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Kışanak, soru önergesinde “Ceylan Önkol, gündüz vakti, 2 karakol ve bir askeri taburun yakınında ölmüştür. Bu koşullarda Savcının güvenlik gerekçesiyle olay yerine gitmemesi mantıklı mıdır? Olay yeri inceleme tutanağının tutulmaması, delillerin usulüne uygun olarak toplanmaması, olayı karanlıkta bırakmaya yönelik bir yaklaşım değil midir?” diye sordu.

