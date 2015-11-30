Küçük Çamlıca Korusu’nda TV-radyo kulesi protestosu: Elinizi çekin!

İstanbul Üsküdar’da yer alan Küçük Çamlıca Korusu’na yapılmak istenen TV-Radyo Kulesi inşaatı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir inisiyatif tarafından protesto edildi.

29 Kasım 2015 Pazar günü saat 14’te korunun girişinde açıklama yapan Küçük Çamlıca Gönüllüleri “Burada kanunsuz bir inşaat çalışması yürütülüyor. Küçük Çamlıca Korusu Doğal ve Kentsel SİT alanıdır. Çivi dahi çakılmaması gereken bir alanda TV-Radyo Kulesi adı altında içinde restoran ve işyerlerinin bulunduğu, korunun doğal dokusunu alt üst edecek dev bir betonarme yapı inşa ediliyor” dedi. İnşaat faaliyetinin bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Küçük Çamlıca Gönüllüleri, TV-radyo kulesi projesinin ortaya çıkışından itibaren çeşitli usulsüzlüklerle gündeme geldiğini hatırlatarak alanda suç işlendiğini dile getirdi. Söz konusu açıklama şöyle:

“ Sevgili İstanbullular ve Değerli Basın Mensupları,

Küçük Çamlıca Korusu İstanbul’un doğal ve kültürel hazinelerinden biridir ve şehir kültürünün önemli bir unsurudur. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.01.1991 tarih ve 2759 sayılı kararı ile Doğal ve Kentsel SİT alanı olarak tescil ve ilan edilmiş olan Küçük Çamlıca’da inşaat faaliyeti yürütmek büyük bir kanunsuzluktur. İnşaat çalışmaları hızla ve sessizce, korkunç bir yıkım yaratarak ilerlemektedir. Korunun tepe noktasından başlayarak eteklerine doğru uzanan geniş bir alanda çok sayıda ağaç tahrip edilmiş, doğal bitki örtüsü tamamiyle kazınmış, alana geri döndürülmesi çok zor ve büyük hasar verilmiştir.

Burada kanunsuz bir inşaat çalışması yürütülüyor. Küçük Çamlıca Korusu Doğal ve Kentsel SİT alanıdır. Çivi dahi çakılmaması gereken bir alanda TV-Radyo Kulesi adı altında içinde restoran ve işyerlerinin bulunduğu, korunun doğal dokusunu alt üst edecek dev bir betonarme yapı inşa edilmek isteniyor. Bu kanunsuz inşaat faaliyetinin bir an önce durdurulması gerekmektedir. TV-Radyo Kulesi projesi ortaya çıktığı andan itibaren çeşitli usûlsüzlüklerle gündeme gelmiştir ve bu durum şu anda da devam etmektedir.

Küçük Çamlıca Korusu’nda, 365,5 metrelik dev bir kule inşa edileceği ilan edildi. Kulenin 163 metresi anten yüksekliği, kalan 202.5 metresi ise betonarme yapı olacak. Bu kısımda ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir teraslarının yer alacağı duyuruluyor. Küçük Çamlıca’ya, TV-Radyo kulesi kılığında bir alışveriş merkezi yapılıyor, betondan bir ucube dikilmek isteniyor. Kulenin inşaatını Erzurum’da çöken atlama kulelerini yapan Sarıdağlar firması yürütüyor. Hatırlayacaksınız, “Erzurum’a çağ atlatacak tesis” diyerek açılan kayak atlama pisti, Sarıdağlar Firması, zemin etütü yapmadan heyelan bölgesine inşa ettiği için çökmüş, bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Şimdi aynı şirket burada, Küçük Çamlıca’da 365,5 metrelik bir kule yapmaya hazırlanıyor. Korunun, TV-Radyo Kulesi ile birlikte yapılaşmaya açılmasından kaygı duyuyoruz. Böyle bir inşaat Küçük Çamlıca tepesini bitireceği gibi diğer SIT alanlarının yapılaşmasına da örnek teşkil eder. Herkesi buradaki kanunsuzluğa dur demeye çağırıyoruz.

Eylül ayında başlayan inşaat için, korunun büyük bir bölümü arkamızda gördüğünüz bu paravanlarla kapatıldı, alandaki ağaçların bir kısmı göstermelik olarak sökülüp, taşındı. Öte yandan ciddi miktarda ağaç kesildi, doğal bitki örtüsü tamamen kazındı.

Önemli sorulardan biri de Büyük Çamlıca’da görsel kirlilik yaratan radyo televizyon vericilerini tek bir yerde toplayacak kule projesinin nasıl olup da Küçük Çamlıca tepesine kaydırıldığıdır. Bu proje başından beri Büyük Çamlıca için düşünülmüştür. Başlangıçta amaç görsel çirkinlik yaratan vericilerin tek bir antende toplanmasıdır. Fakat Ankara’dan İstanbul’a müdahale eden hoyrat bir el kanun, nizam dinlemediği için herşey kitabına uydurulmuştur. Sözde Büyük Çamlıca’daki görsel kirliliği sonlandıracak proje bugün nasıl olup da Küçük Çamlıca Korusu’nu katletme noktasına gelmiştir? Bu sorunun yanıtı mühim ve basittir: İstanbul’u yönetmek için seçilmiş AKP’li yerel yöneticiler yanlışa yanlış diyemiyor. Yüzbinlerce insanın İstanbul’da nefes alabildiği son yeşil alanlardan biri emrivakilere teslim ediliyor. Bizler bu emir komuta düzenine karşıyız.

TV-Radyo Kulesi ile yapılaşmaya açılmasından kaygı duyduğumuz Küçük Çamlıca Korusu, İstanbul’un değerlerinden biridir. İstanbul’da yeşil alanlar ardı ardına yok olurken, burası doğal niteliğini korumuş nadir bir yerdir. Endemik türleri barındıran bitki örtüsü, bölgeye adını veren çam ağaçları ile Küçük Çamlıca koru olarak kalmalıdır. Dev kule yapıldığında, Küçük Çamlıca betonlaşacak ve İstanbul eko-sistemine telafisi olmayan zararlar verilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.”

Küçük Çamlıca Gönüllüleri