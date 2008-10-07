T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Küçük Besra maganda kurbanı

11 yaşındaki Besra annesinin arkadaşları kavga ederken pencereye çıkınca başından vurularak ağır yaralandı.

07 Ekim 2008 03:00

Mersin'de, ilköğretim okulu öğrencisi 11 yaşındaki Besra Göksu, annesi 44 yaşındaki Fatma Göksu'nun arkadaşlarının silahlı tartışmasını pencereden izlerken başından vurularak, ağır yaralandı.

Olay, dün gece Çağdaşkent Mahallesi Gimem Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 1 aydan bu yana eşinden ayrı yaşayan Fatma Göksu'nun evine gelen tanıdıkları, 26 yaşındaki İlkay Ataş ile nişanlısı 32 yaşındaki İzzettin Yamaç, Göksu'yu birkaç gün sonra yapacakları kına gecesine davet etti.

Bu sırada Fatma Göksu'nun arkadaşları olduğu iddia edilen Mehmet Sekmek, kardeşi Mithat Sekmek ile Hüseyin Yeşilbuk da eve geldi. Mehmet Sekmek, apartman girişinde nişanlı çift ile karşılaşırken Fatma Göksu'ya, “Bunları neden eve alıyorsun? Burada ne işleri var?” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine nişanlı çift ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Apartman önündeki tartışma sırasında nişanlı çift, otomobillerine binerek uzaklaştı. Buna öfkelenen 3 kişiden biri üzerinde bulunan tabancayı çekerek otomobile doğru ve havaya rasgele ateş etti.

Bu sırada sesleri duyarak oturdukları apartmanın 2'nci katındaki evlerinin yatak odasının penceresinden bakan Fatma Göksu'nun kızı, Muhsin Yanpar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Besra Göksu, başından vuruldu. Kanlar içinde kalan Göksu, annesi ve komşuları tarafından Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Göksu, yoğun bakıma alındı. Soruşturma başlatan polis, Mehmet Sekmek, Mithat Sekmen ve Hüseyin Yeşilbudak'ı gözaltına aldı.(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24