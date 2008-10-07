Küçük Besra maganda kurbanı

Mersin'de, ilköğretim okulu öğrencisi 11 yaşındaki Besra Göksu, annesi 44 yaşındaki Fatma Göksu'nun arkadaşlarının silahlı tartışmasını pencereden izlerken başından vurularak, ağır yaralandı.



Olay, dün gece Çağdaşkent Mahallesi Gimem Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 1 aydan bu yana eşinden ayrı yaşayan Fatma Göksu'nun evine gelen tanıdıkları, 26 yaşındaki İlkay Ataş ile nişanlısı 32 yaşındaki İzzettin Yamaç, Göksu'yu birkaç gün sonra yapacakları kına gecesine davet etti.



Bu sırada Fatma Göksu'nun arkadaşları olduğu iddia edilen Mehmet Sekmek, kardeşi Mithat Sekmek ile Hüseyin Yeşilbuk da eve geldi. Mehmet Sekmek, apartman girişinde nişanlı çift ile karşılaşırken Fatma Göksu'ya, “Bunları neden eve alıyorsun? Burada ne işleri var?” diyerek tepki gösterdi.



Bunun üzerine nişanlı çift ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Apartman önündeki tartışma sırasında nişanlı çift, otomobillerine binerek uzaklaştı. Buna öfkelenen 3 kişiden biri üzerinde bulunan tabancayı çekerek otomobile doğru ve havaya rasgele ateş etti.



Bu sırada sesleri duyarak oturdukları apartmanın 2'nci katındaki evlerinin yatak odasının penceresinden bakan Fatma Göksu'nun kızı, Muhsin Yanpar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Besra Göksu, başından vuruldu. Kanlar içinde kalan Göksu, annesi ve komşuları tarafından Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Göksu, yoğun bakıma alındı. Soruşturma başlatan polis, Mehmet Sekmek, Mithat Sekmen ve Hüseyin Yeşilbudak'ı gözaltına aldı.(DHA)

