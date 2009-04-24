Küçük Başbakan'dan işçi ve memura zam yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu ilköğretim öğrencisi Gülce Ecem Uçar’a bıraktı. Bakanlarının da çocuklar olduğu Bakanlar Kurulu Salonu renkli diyaloglara sahne oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Salonu’na girişinde çocuklarla tek tek el sıkıştı, sohbet etti. Ardından yerine geçen Başbakan Erdoğan, yerini küçük Başbakan’a bıraktı. Başbakan’ın koltuğuna oturan ilköğretim öğrencisi Gülce Ecem Uçar, bakanlarının ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Uçar sorulardan önce bir çocuk olarak kendi mesajlarını verdi ve “Savaş olmayan bir dünya” istediğini söyledi. Sonra da Başbakan Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Milli Eğitim Bakanı’na talimat vererek, “Okulları daha çok ziyaret edin, tüm çocukların özellikle de kız çocuklarının okula gitmesini sağlayın” dedi. Küçük Ecem sorulara geçmeden Önce Başbakan Erdoğan’a “Küçükken böyle bir makama oturmak istemiş miydiniz? Hayalinizde var mıydı ya da tahmin etmiş miydiniz?” diye sordu. Erdoğan ise, “Bir yerlere gelmek istemiştim tabi. Bunun kararlılığı içinde sivil toplum örgütleri içinde yer aldım. Ortaöğretimden itibaren buna başladım” şeklinde yanıt verdi.



‘Şimdi revizyondan bahsetmeyelim’



Bakanlarından ve gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan kadın Başbakan, Türk kadınını temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Revizyon iddialarına da yanıt veren küçük Başbakan’ın, “Daha yeni oturdum. Şimdi revizyondan bahsetmeyelim” demesi salonda gülüşmelere yol açtı.



Başbakana ekonomik kriz de soruldu. Özellikle kendi harcamalarında ne gibi kısıntıya gittiğinin sorulması üzerine Başbakan Uçar, “Tabi tüm dünyada olduğu gibi ekonomik kriz bizi de etkiledi. Ancak gerçekten tüm dünyada olduğundan daha az. Herkesin harcamasını biraz daha dikkatli yapması gerekiyor. Benim mesajım ekonomik kriz sayesinde biraz daha tutumlu olmayı öğrenebiliriz. Mesela ben askıya alabileceğim harcamalarımı biraz daha bekletiyorum. Daha önemli olan, gerekli olanları ön plana çıkarmaya çalışıyorum” dedi.



İşçi ve memurun durumu ise Bakanlarıyla Başbakan arasında tartışmaya neden oldu. Bakanlarından birinin, işçiye, memura öğretmene zam yapacak mıyız? demesi üzerine Başbakan Uçar, "Gerekli olduğunu düşünüyorum; ancak zamları biraz daha erteleyebileceğimi düşünüyorum. Önemli olduğunu biliyorum ama şu anda daha rahat bir şekilde durumdan kurtulmamız için zamları biraz da olsa ertelememiz gerekiyor” diyerek yanıt verdi. Kabinenin bir başka küçük bakanı ise “memurun durumu zor. Verilen para yetmiyor” dese de yeni Başbakan, kararından vazgeçmedi.



“İnşallah Taksim'e çıkmazlar’



Gazetecilerin, “Muhalefet liderleri ile aranız nasıl” sorusuna yeni Başbakan, “Her zaman olduğu gibi. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum” diyerek manidar bir yanıt verdi. Ermenistan Sınır Kapısı’nın açılıp açılmayacağı sorularını da yanıtlayan yeni Başbakan’ın sözleri Başbakan Erdoğan’ı aratmadı. Küçük Başbakan, “Biz bu konuda Azeri kardeşlerimizi üzecek hiçbir şey yapmayız dedi. 1 Mayıs’ta işçilerin Taksim’e çıkmak istemelerine ilişkin ise yeni Başbakan’ın yanıtı sert oldu. Başbakan Uçar, “1 Mayıs işçilerimiz için önemli bir gün. Biz herkesin yürüyüş yapma hakkı olduğunu biliyoruz. Ancak bu olayı siyasi emellerle yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerimize güveniyoruz. Yapmayacaklarını düşünüyoruz. Bu onların kararı. İnşallah yapmazlar” dedi.



Çocuklara ilişkin projeleri ile küresel ısınma ve kuraklığa ilişkin yapacaklarını da anlatan yeni Başbakan’ın tavrı usta politikacılara taş çıkarttı. Soruların ardından, Başbakan Erdoğan küçük Ecem’e ve diğer çocuklara hediyelerini verdi.





