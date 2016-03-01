Küçük Armutlu’da yıkım başladı; haberi takip eden gazeteci gözaltına alındı

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Küçük Armutlu’da kentsel dönüşüm yıkımını takip eden gazeteci Gülşen İşeri gözaltına alındı.

İşeri’nin, Küçük Armutlu’da TOMA ve akrepler eşliğinde yapılan yıkımı izlerken gözaltına alındığı belirtildi. Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, polisler gözaltına alırken, “Gazeteci olmak sana ayrıcalık kazandırmaz” dedi. Avukat Efkan Bolaç, yaptığı açıklamada, İşeri’nin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’den gözaltı muayenesi için Haseki Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

Kendisi de Küçük Armutlu’da yaşayan gazeteci İşeri, Armutlu karakoluna giden avukat Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’le görüştürülmedi. İşeri ile görüşmek isteyen iki avukatın da darp edildiği iddia edildi. İşeri gözaltına alınmadan önce Küçük Armutlu’da yaşanan yıkım haberlerini bildiriyordu.

Gülşen İşeri

Gülşen İşeri’nin “Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde”, “Metropol Sürgünleri” ve “Aleviler Aleviliği Tartışıyor” adlı üç kitabı bulunuyor.

İşeri kitap çalışmalarının yanı sıra BirGün gazetesi için söyleşiler yapıyor. BirGün’de yayınlanan “Antakya ve Köylerinde Babalarını Tanımayan Çocuklar” haberi ile Müşerref Hekimoğlu Ödülü almıştı.