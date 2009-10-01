Kuchuk: Fenerbahçe çok güçlü bir takım!

UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Moldova'nın Sheriff takımının teknik direktörü Leonid Kuchuk, sarı-lacivertli ekip karşısında kontrataklarla sonuca gitmek istediklerini, ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında değerlendirmeler yapan Kuchuk, karşılaşmayı özetledi: “Çok güzel, ilginç, heyecan dolu, gerilim dolu bir maç izledik. İki tane güzel takım mücadele etti. İnisiyatif kazanmak için sahada oynadık. Tabii ki Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Biz, Fenerbahçe'yi dar alanda sıkıştırmak istedik. Kontrataklarla sonuca gitmek istedik. Ancak rakip 1-0 öne geçince rahatladı. Mücadeleyi bırakmadık, güzel de pozisyonlar yakaladık. Pozisyona girmemize rağmen hepimiz gördük, gol atabileceğimiz belliydi ancak atamadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım, böyle iyi bir takımla maç oynamak bizler için iyi bir ders olmuştur.”

Sarı-lacivertli ekiple başa baş mücadele ettiklerini düşündüğünü anlatan Kuchuk, “Fenerbahçe Avrupa Ligi ayarında çok güçlü bir takım. Buna rağmen Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettik. Çok tehlikeli kontrataklar yaptık. Ciddi pozisyonlara da girdik ama son vuruşlarda başarılı olamayınca golü atamadık” şeklinde konuştu.

Kuchuk, maçın 80. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum'un yardımcısı Ayhan Tumani ile girdiği tartışmayı şöyle açıkladı: “Sadece maçın içinde gelişebilecek nadir tesadüflerden birisi. Ben, zaten Fenerbahçe'nin hocalarından birisinin bizim teknik heyetimizin alanında ne yaptığını anlayamadım. Ben, Fenerbahçe'nin alanına girmiyorum ki. Buna rağmen ben topu oyuna sokmak istedim, topu da Fenerbahçe'nin hocası tutunca onu alıp futbolculara vermek istedim. Çok önemsenmeyecek bir olay.”

