Kucaklaşma gecesinde vali–vekil kavgası

Konya'da düzenlenen `Konya Değişiyor, Gelişiyor, Kucaklaşıyor' konulu toplantıya, Merkez Valisi Muammer Muşmal ve AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.



Milletvekili Öksüz, konuşmasını yapan Merkez Valisi Muşmal'ın kürsüden inmesini istedi. Vali kürsüden inmeyince, salonu terk etmek isteyen Öksüz, yanında bulunanlar tarafından sakinleştirildi.



Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un katkılarıyla Konya Genç İşadamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu, `Konya Değişiyor, Gelişiyor, Kucaklaşıyor' adı altında program düzenledi. Dedeman Otel'de düzenlenen programa, Konyalı olan Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve bürokratlar katıldı. Konya'nın imajı ve Konya'nın geleceğinin konuşulduğu gecede, AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz ile son kararname ile Elazığ Valiliği'ni sürdürürken merkeze alınan Vali Muammer Muşmal arasında tartışma çıktı.



Kürsüde konuşma yapan Merkez Valisi Muammer Muşmal'ın, ``Konyalı 16 milletvekili var. Konyamıza niye sahip çıkmıyorsunuz? Kaç tane bürokratı yanınızda çalıştırdınız'' şeklindeki konuşmasına AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz tepki gösterdi. Oturduğu yerden kalkan Öksüz, ``Konuşan biraz önce konuştu. Ne konuştuysak, yaptık. Bunlar yanlış. Konyalı bürokrata sahip çıkıyoruz. 70'in üzerinde genel müdür ve müsteşarımız var. Arkadaşımız yanlış, konuşuyor. İnsin o kürsüden'' diye bağırdı.



‘Babanın kürsüsü mü?’



AKP'li vekilinin tepkisi üzerine Vali Muşmal, ``Babanın kürsüsü mü?'' dedi. Öksüz de ``Babamın kürsüsü. Biz siyaset yapmıyoruz. Terk ediyorum burayı'' diyerek salondan çıkmak istedi. Öksüz, yanında bulunanlar tarafından sakinleştirilerek yeniden yerine oturturuldu. Konuşmasına devam eden Vali Muşmal, ``Arkadaşlar, şimdi burada kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseye ithamda bulunmuyoruz. Burada fikirlerimizi söylüyoruz. Ben bu ülkenin şerefle valiliğini yapmış bir insanım. Şu anda da merkez valisiyim. Müsade edin de konuşayım'' dedi. Vali Muşmal, konuşmasını tamamladıktan sonra yerine oturdu.



Olayın ardından salonda bulunanlar, programın `kucaklaşma' adını taşıdığını hatırlarak, vali ve milletvekilinin kuçaklaşmasını istedi. Programın sunucusunun çağrısı üzerine kürsüye çıkan Vali Muşmal ve Milletvekili Öksüz, tokalaşıp, öpüştü. Mikrofonu eline alan Öksüz, ``Biz bugün burada bir Konyalılar gecesi yapıyoruz. Siyasi partilerden arkadaşlarımız vardı. Burada hiç siyaset yapmadık. Ama konuşmalardan sonra iki arkadaşımızın buradaki havayı değiştirdiğini gördük. Şunu iddia ediyorum. Bizim devrimizde, AKP iktidarında Konyalı olarak ne kadar genel müdür, ne kadar müsteşar, ne kadar daire başkanı varsa, tespit etsinler ondan sonra burada konuşsunlar. Biz Konyalılara sahip çıktık. Bir yerlere getirmeye gayret etmişiz. Sayın valilimiz, valilik yapmıştır. Bizim devrimizde atanmıştır. Herkese devamlı valilik yapacak diye bir şey yok. Valilik yaptı, geri geldi, merkeze alındı. Bunda alınacak bir şey var mı? Ben bugün milletvekiliyim. Diğer dönemde olmayabilirim. Hiçbirimize devamlı makam ve mevki verilecek diye bir şey yok'' dedi.

