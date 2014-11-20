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Dünya

'Kucaklaşma dükkanı' için 10 bin kişi sırada

ABD'de 'kucaklaşma dükkanı' açan bir kadın, ilk haftasında dükkanına 10 bin müşterinin gelmek istediğini açıkladı

20 Kasım 2014 20:39

ABD ’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde “kucaklaşma dükkanı” açan Samantha Hess adlı kadın , açılışının ilk haftasında dükkana 10 bin kişinin gelmek için mail attığını açıkladı. Hess, müşterilerinden saatlik, kişi başı 60 dolar aldığını belirtti.

Radikal'in Independent gazetesine dayandırdığı habere göre, bir saat boyunca “sarılıp yatma hizmeti” veren Hess, “Cuddle Up To Me” adlı dükkanında “işlerin çok yolunda gittiğini” söyledi. Hess, “Haftada 10 bin mail aldım” dedi ve bir saatlik süreye “Saç okşamak, el ele tutuşmak ve sarılmanın” dahil olduğunu ifade etti.

Dükkanı açma fikrinin “hayatında mutsuz olduğu bir dönemde” aklına geldiğini belirten Hess, güvenlik gerekçesiyle kameraların sürekli açık olduğunu vurguladı. Haftada altı gün açık dükkana gelirken pijama giymek tavsiye ediliyor. 

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abdkucaklaşma dükkanısamantha hess

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