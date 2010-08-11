'Kubrick çok iyi dans ederdi'

T24 - Stanley Kubrick... Sinemanın en büyük isimlerinden... Bir dahi... 1999'da hayatını kaybeden usta yönetmenin savaş karşıtlığını, dansa olan tutkusunu ve kayıp projesini Christiane Kubrick anlattı.

Sinema tarihinin dahi isimlerinden, usta yönetmen Stanley Kubrick’in eşi Christiane Kubrick, Guardian yazarlarından Tom Happold’a 41 senelik evlilikleri, ünlü yönetmenin ‘Yahudi soykırımı’ ile ilgili kayıp projesi ve valsa karşı duyduğu gizli aşkı anlattı.

Happold’un ‘Paths of Glory’ filmi ile ilgili sorduğu soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan Christiane Kubrick, ''Stanley ile birbirimizi daha önceden tanıyorduk. O beni tiyatroda izlemişti, sonra evlendik. Çok güzel bir yaşantımız oldu. Açıkçası öyle biriyle evlendiğim için şanslıydım ve tabii ki o da şanslıydı'' dedi.

'Stanley çok iyi bir dansçıydı'

Ünlü yönetmenin romantik ve aynı zamanda iyi bir dansçı olduğunu söyleyen Kubrick sözlerine şöyle devam etti: ''Stanley çok iyi bir dansçıydı. Ama bu yeteneğini gizlerdi; çünkü gösterişli bir insan değildi. Ben aynı zamanda ressamdım, o ise yönetmendi. Birbirimizle uyumluyduk. Stanley zekiydi, yetenekliydi. Politika ve sporla ilgilenirdi, aynı zamanda, tam bir savaş karşıtıydı. Zor bir işi vardı; ama o bundan zevk alıyordu''

Happold’ın, ''Filmlerinde sizin hayatınızı da kullandı mı? Yani birbirinizden etkilendiniz mi?'' sorusuna ise, Kubrick, ''Bilemiyorum. Uzun süre evli kalan çiftlerin mutlaka birbirleri üzerinde etkileri vardır diye düşünüyorum'' dedi.

Röportaj sırasında usta yönetmenin ‘Holocaust’ adlı filminden de bahseden Christiane Kubrick, ''Aslında güzel bir film olacaktı. Film, Yahudi soykırımı ile igiliydi; ama ne yazık ki gerçekleşemedi'' diye konuştu.

Sinema tarihine birçok başyapıt armağan eden Stanley Kubrick 7 Mart 1999'da hayatını kaybetti. Mükemmelliyetçiliğiyle bilinen Kubrick, her filmiyle sınırları zorladı ve muhalifliğinden asla taviz vermedi. Kendinden sonra gelen birçok yönetmeni etkileyen Kubrick, '2001: A Space Odyssey/ 2001: Bir Uzay Macerası', 'Lolita', 'Spartacus', 'The Shining/ Cinnet', 'Dr. Strangelove', 'Full Metal Jacket', 'Eyes Wide Shut/ Gözü Tamamen Kapalı' gibi başyapıtlara imza attı.