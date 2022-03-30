Kübra Par: Putin, müzakerelerin İstanbul'a taşınmasına Erdoğan ile görüşmesinde ikna oldu; savaşın uzamasını istemiyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, üst düzey bir yetkili ile yaptığı görüşmeden hareketle, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin İstanbul'a taşınmasının perde arkasını yazdı.

Par, 27 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine vurgu yaparak, "Putin ikna oldu ve müzakereler İstanbul’a taşındı" dedi.

Par, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımlar ve sahadaki askeri zorluklar nedeniyle Putin savaşın uzamasını istemiyor.

4 gün önce Rusya Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ilk aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını ve bundan sonra Rusya’nın doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen 'özgürleştirme'ye odaklanacağını söylemişti.

Bu açıklama aslında üstü kapalı bir yenilgi olarak okundu. Dünya kamuoyunun baskısı, Ukrayna direnişi ve yaptırımlar sonucu Putin müzakere heyetini daha ciddiye alma noktasına geldi.

İşte bu atmosferde dün İstanbul’da yapılan görüşmelerde daha öncekilerden çok daha fazla yol katedildi.

Ruslar, adına ateşkes demese de aslında "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" demeleri üstü kapalı ateşkes anlamına geliyor.

Gerçi Ukraynalılar Ruslara pek güvenmiyor. Askeri olarak güç toplayıp Donbas’tan saldıracakları endişesini taşıyorlar.

Ukrayna uzun süredir Türkiye’nin de barış sürecinde garantör ülkeler arasında yer almasını istiyordu. Dün ilk defa Türkiye’yi de garantör olarak telaffuz ettiler.

Ankara garantörlüğe olumlu bakıyor. Türkiye 7 ülke ile birlikte garantör olursa tek başına risk üstlenmemiş ama önemli bir uluslararası pozisyon kazanmış olacak. Ruslar da Türkiye’nin garantörlüğüne sıcak bakıyor."